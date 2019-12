Per Siligardi non c'è solo il Pescara

Per Luca Siligardi non c’è da registrare l’interessamento del solo Pescara, come riferito dal ‘Centro’.L’esterno offensivo, che a Parma non ha spazio, se non in Coppa Italia, è tenuto d’occhio da un Pisa che deve sistemare un reparto offensivo molto Marconi-dipendente. "Ho ancora due anni di contratto con i ducali, la palla passa a loro - ha detto nei giorni scorsi l'ex di Livorno ed Hellas Verona -. Essere stato messo fuori dalla lista dei 25 per la serie A è comunque stato un fulmine a ciel sereno".

