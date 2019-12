Ansia PSG, Mbappé non vuole rinnovare

Il futuro di Mbappé è avvolto nel mistero. Come riportato da Marca, il gioiello francese, cercato da mezza Europa, non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con il PSG, in scadenza a giugno 2022.Nonostante le parole di Leonardo, sicuro che si troverà un accordo per proseguire il rapporto, Mbappé pare sempre più convinto a rimettersi in gioco altrove. Ci sarebbe la fila per lui. Attenzione, in particolare, al Real Madrid. Anche la Juventus sarebbe alla finestra.

