Il Borussia Dortmund pesca in casa Juve

Il Borussia Dortmund si gioca, contro lo Slavia Praga, il passaggio agli ottavi di Champions League (sperando che l'Inter non batta il Barcellona). Intanto, pensa a come rinforzarsi durante il mercato invernale, soprattutto se arriverà il pass al turno ad eliminazione diretta.Il club tedesco sarebbe sulle tracce di due giocatori in forza alla Juventus, ovvia Emre Can (stanco di fare panchina) e Mandzukic, fuori dal progetto di Sarri. Si parla di una proposta complessiva pari a circa 30 milioni di euro.

