Napoli-Gattuso, i dettagli dell'accordo

Il Napoli riparte da Gattuso. L'ex allenatore del Milan è atteso nel capoluogo campano per firmare il contratto che, secondo quanto riportato da Sky Sport, lo legherà ufficialmente al club azzurro fino al giugno del 2021.Ci sarebbero dei dettagli importanti da tener presente. Il rinnovo automatico per la prossima stagione scatterebbe solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gattuso avrà il suo personale staff tecnico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Napoli

Gattuso