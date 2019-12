Napoli: Gattuso pesca subito dal Milan

Per risollevare il Napoli in campionato e far tornare il sorriso ai tifosi, Gennaro Gattuso ha scelto i primi due rinforzi per il mercato di gennaio.Il primo è Franck Kessie. Vero pallino al Milan, l'ivoriano ha sempre avuto il sostegno del tecnico. Con Pioli il rapporto è altalenante e, a fronte di un'offerta da circa 20 milioni di euro, potrebbe dunque tornare da 'Ringhio'.Per la fascia di sinistra il nome è quello di Ricardo Rodriguez. In rossonero è stato scavalcato nettamente da Theo Hernandez e per non perdere il posto nella nazionale svizzera potrebbe decidere di rilanciarsi all'ombra del Vesuvio. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni.

