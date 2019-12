Questione Florenzi, Fonseca taglia corto

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Wolfsberger, Fonseca ha parlato della questione Florenzi: "Non parlo di situazioni specifiche e di questo non voglio parlarne più. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, sennò no"."Non sono uno che fa bilanci in questo momento - ha continuato il tecnico -. Deve essere fatto alla fine. Sono comunque soddisfatto di questi primi sei mesi. La squadra è migliorata molto dall'inizio. Siamo in un buon momento".Chiosa sull'esonero di Ancelotti: "Il calcio italiano è molto difficile. Io sono sempre triste quando un allenatore o un collega viene esonerato. La situazione di Carlo era difficile, io ho una grande ammirazione per lui: è un grande allenatore".

© RIPRODUZIONE RISERVATA roma

florenzi