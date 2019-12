Non c’è spazio per Federico Dimarco nell’Inter di Antonio Conte e così per il laterale sinistro si prospetta la soluzione del prestito a gennaio. Il ragazzo potrebbe tornare a giocare in Emilia, dopo l’esperienza vissuta la scorsa stagione a Parma, con tanto di gol realizzato al ‘Meazza’ proprio contro i nerazzurri.In estate il nome di Dimarco era stato accostato anche al Cagliari.

