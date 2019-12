L'Inter prepara due cessioni

Il mercato invernale "di riparazione" non è ancora iniziato, ma l'Inter sta già studiando le nuove manovre per far cassa e intervenire, successivamente, anche in entrata. La cessione più importante resta quella di Gabigol, destinato a restare al Flamengo dove ha giocato finora in prestito, ma nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti anche le voci di una cessione di Federico Dimarco, che fino a questo momento ha trovato poco spazio nel progetto di Antonio Conte."Francamente, trovo difficile che Gabigol possa essere più felice altrove rispetto a quanto lo è stato al Flamengo - ha dichiarato il presidente della società brasiliana a Globoesporte, parlando dell'attaccante -: potrebbe essere felice allo stesso modo, ma non di più. Speriamo finisca bene".Su Dimarco, invece, le indiscrezioni dell'interessamento da parte di più squadre di Serie A sono state riportate da fcinternews.it. In pole position ci sarebbe il Genoa, ma anche Bologna e Cagliari hanno sondato il terreno.

