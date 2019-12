Nuovo indizio sul futuro di Luka Modric

Luka Modric non vuole andare via da Madrid. Almeno è questo l'indizio lasciato dal fantasista croato al momento dell'acquisto di una lussuosa casa del valore di 12 milioni di euro nella capitale spagnola, come riportato dalla versione locale della rivista 'Vanity Fair'.Il croato, solo pochi mesi fa, sembrava essere interessato ad un passaggio al Milan, ipotesi che non si è concretizzata, mentre dodici mesi prima, all'indomani del Mondiale in Russia in cui ha guidato la sua nazionale fino alla finale persa con la Francia, era l'Inter ad aver manifestato la volontà di portarlo in Italia, senza successo.Con il forte investimento immobiliare a Madrid, però, Modric sembra aver chiuso definitivamente le porte al campionato italiano.