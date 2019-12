Caldara respinge l'Atalanta:

Smaltita la sbornia per la qualificazione agli ottavi di Champions League, l'Atalanta riprende il suo cammino in vista dei futuri impegni (inclusi quelli di campionato). E tenuto conto dei tre impegni che attendono i nerazzurri, si parla insistentemente di alcuni rinforzi in arrivo nel corso del mercato di gennaio.A partire dalla difesa, dove dovrebbe essere ingaggiato un giocatore in grado di dare modo di rifiatare al quartetto Toloi-Masiello-Djimsiti-Palomino. Non si tratterà però di Mattia Caldara, che ha smentito l'ipotesi di un suo clamoroso ritorno a Bergamo nel corso di questa stagione."Sono contento per l'Atalanta, mi fa piacere che si sia qualificata agli ottavi di Champions League, ma io sto bene al Milan - ha dichiarato il centrale 25enne intercettato dalla 'Gazzetta dello Sport' -. Io adesso mi sento bene, il percorso di recupero dall'infortunio sta finendo. Ho giocato due partite con la Primavera, il ginocchio ha dato buone risposte e dopo un'anno e mezzo molto duro sta finalmente finendo l'incubo".

