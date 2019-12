Il piano di Wanda Nara su Icardi: Inter spiazzata

Mauro Icardi potrebbe tornare a rappresentare un problema per l'Inter.Al termine della settimana in cui i nerazzurri hanno salutato la Champions League, mentre il loro ex capitano è andato di nuovo a segno con la maglia del PSG qualificatissimo agli ottavi (quello contro il Galatasaray è stato il suo quinto gol in sei gettoni europei), arriva infatti l'ennesimo nodo di mercato riguardante l'argentino. E ancora una volta c'è lo zampino della moglie e agente Wanda Nara.Se infatti il PSG sembrerebbe intenzionato a riscattare immediatamente il giocatore (permettendo all'Inter di monetizzarne la cessione), secondo 'Tuttosport' Wanda starebbe invece frenando tutto. La soubrette e procuratrice argentina non vorrebbe infatti mettere nulla nero su bianco prima di giugno, quando potrebbero presentarsi nuovi scenari di mercato. Con buona pace per l'Inter, che con ogni probabilità non potrà utilizzare il tesoretto per il definitivo addio di Icardi già nella prossima sessione di mercato di gennaio.