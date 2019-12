Inter, caccia all'esterno: c'è un'alternativa a Marcos Alonso

Non c'è solo Marcos Alonso nel mirino dell'Inter.I nerazzurri hanno urgenza di regalare ad Antonio Conte un laterale mancino nel corso del mese di gennaio, in considerazione anche dei problemi fisici che stanno attanagliando Kwadwo Asamoah. Ma non sarà facile strappare l'esterno spagnolo a un Chelsea che spara cifre importanti e non sembra disposto a trattare per meno di 30 milioni di euro.La nuova soluzione, secondo quanto suggerito dal 'Corriere dello Sport', conduce quindi a Parma e a Matteo Darmian. I rapporti tra l'Inter e la società ducale sono da tempo molto positivi, e questo potrebbe permettere una conclusione felice della trattativa, che porterebbe a Milano un giocatore esperto e di sicuro affidamento.In cambio sarebbe girato in Emilia un cavallo di ritorno, oltre che un giocatore che sotto la guida di Roberto D'Aversa già bene ha fatto nel corso della passata stagione: si tratta di Federico Dimarco.