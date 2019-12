Roma, Fonseca strizza l'occhio a Petagna

Durante la conferenza stampa alla vigilia della gara con la Spal, Fonseca ha analizzato la squadra avversaria: "E' una buona squadra. E' la squadra con la miglior organizzazione difensiva. I giocatori hanno capito questo".Interrogato su Petagna, recentemente accostato proprio ai giallorossi, il tecnico ha detto: "E' un attaccante fisicamente forte, un buon giocatore"."Io non voglio parlare della partita con il Wolfsberger. Non mi è piaciuto l'atteggiamento e l'ho detto ai giocatori. Per me quella situazione chiusa. Abbiamo sempre avuto un forte atteggiamento, solo in due gare non lo abbiamo fatto e sono con Sampdoria e Wolfsberger" ha concluso Fonseca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA roma

spal

petagna