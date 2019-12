Un ex Juve come vice Dzeko: l'idea della Roma

Spunta il nome dell'eventuale vice di Edin Dzeko per i prossimi mesi della Roma.I giallorossi hanno bisogno di un nuovo centravanti che possa dare respiro al bosniaco e lo avrebbero individuato. Si tratterebbe di un cavallo di ritorno per la serie A e anche di un grande deluso di questa stagione: Moise Kean.L'ex Juventus e Verona sta infatti faticando non poco nella sua avventura in Premier League, sia per le difficoltà del suo Everton che per le poche occasioni che sta avendo per mostrarsi in prima squadra. Ecco perché nel suo futuro potrebbe arrivare un precipitoso ritorno in Italia. Con la Roma che ci starebbe pensando molto attentamente.

