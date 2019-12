Marotta prende tempo sul mercato

Radiomercato avvicina all’Inter per gennaio Matteo Darmian e Dejan Kulusevski del Parma, ma l’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta fa muro sul tema.Intervistato da 'Sky Sport' prima della gara contro la Fiorentina, l’amministratore delegato dell’Inter ha parlato della sessione di mercato che sta per aprirsi: “Non è facile trovare quegli elementi che aumentano il tasso qualitativo di questo gruppo. Sappiamo benissimo che questo è un mercato arido di soluzioni, quindi, non è facile raggiungere gli obiettivi che, magari, in estate sembravano più facili”.“Ci stiamo guardando intorno con Ausilio, con tutto lo staff - la conclusione - Con tutta la dirigenza, per cercare di puntellare meglio questo organico".

