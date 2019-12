Cagliari-Florenzi, la formula per convincere la Roma

Alessandro Florenzi sta vivendo una delle stagioni più complicate alla Roma: il terzino è ai margini del progetto di Fonseca e vuole trovare una soluzione per convincere Mancini a portarlo agli Europei.Sulle sue tracce c'è la Fiorentina ma anche il Cagliari, che grazie agli ex romanisti in rosa (Nainggolan su tutti ma anche Olsen e Pellegrini) sta intensificando i contatti con il giocatore.Secondo diverse indiscrezioni Giulini avrebbe trovato la soluzione per portare Florenzi sull'isola: un prestito secco oneroso semestrale con ingaggio a totale carico del Cagliari.

