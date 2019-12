Donati torna a giocare nel Lecce

Un rinforzo per Fabio Liverani. "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giulio Donati, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020, con opzione per un altro anno" si legge nela nota del club salentino.Donati, che ha già giocato nel Lecce nella stagione 2010-11, è reduce dall'esperienza in Germania con Bayer Leverkusen e Magonza.

