Inter, Borja Valero non esclude la Fiorentina

Il suo primo gol stagionale è arrivato al Franchi, contro la Fiorentina, la squadra che ha nel cuore. Non ha esultato Borja Valero: "Ho vissuto cinque anni bellissimi alla Fiorentina, era il minimo che potessi fare", le sue parole nel post match.Il centrocampista nerazzurro, in scadenza di contratto a giugno 2020, non ha escluso un suo clamoroso ritorno a Firenze: "Vediamo se nel destino ci sarà qualcosa". Il pubblico della viola l'ha applaudito calorosamente al momento della sostituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fiorentina

Borja Valero