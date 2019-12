Napoli, De Laurentiis su Ibra e Mertens

Il patron De Laurentiis ha fatto chiarezza sul mercato del Napoli, in particolare sul possibile arrivo di Ibrahimovic: "Si abbiamo pensato a lui, insieme con Ancelotti. Adesso, prima di dare importanza alla trattativa, ho altre priorità", le sue parole ad un gruppo di media fuori da un hotel milanese.Poi parole importanti anche nei confronti di Mertens. Il belga è stato accostato all'Inter ed è in scadenza di contratto: "Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia, sono stato esaustivo?".

