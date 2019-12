Fiorentina: avviati i contatti con il prossimo tecnico

Nonostante il prezioso pareggio contro l'Inter, l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina sembra essere giunta al capolinea.Il tecnico dei Viola non ha convinto la dirigenza che, secondo TMW, ha già avviato i contatti con Giuseppe Iachini.L'ex timoniere del Sassuolo è in pole per traghettare la squadra in attesa di ingaggiare un allenatore di primissimo livello. Rocco Commisso sta infatti pensando a Luciano Spalletti ed Emery.

