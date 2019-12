Milan su Todibo, la risposta del Barcellona

Per il mercato di gennaio del Milan una delle piste più calde è quella che porta a Todibo.Il difensore del Barcellona, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ha chiesto alla dirigenza il trasferimento a gennaio ma l'ostacolo per i rossoneri è la valutazione del giocatore.Il club catalano infatti chiede una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro e sono disposti a trattare solo sulla base della cessione: Maldini e Boban sono invece più propensi ad un prestito con diritto di riscatto.

