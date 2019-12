Inter, due colpi a gennaio

L'Inter punta a regalare a Conte due grandi rinforzi per migliorare la rosa e continuare a duellare per lo Scudetto. In particolare, i nerazzurri starebbero cercando un centrocampista e un esterno. Budget a disposizione? 50 milioni di euro (18/20 milioni arriverebbero dalla cessione di Gabigol).Per la fascia, il nome caldo sarebbe quello di Marcos Alonso, ai margini del progetto Chelsea. Per il centrocampo, tante possibili piste. Da Vidal a De Paul, passando per Kulusevski e Ferreira, quest'ultimo gioieillino, classe 1999, del River Plate.

