Mandzukic: la fila si allunga

Si allunga la fila di pretendenti per Mario Mandzukic, che non rientra nei piani della Juventus e del suo allenatore, Maurizio Sarri.Il nome dell'esperto attaccante croato è stato accostato anche al Borussia Dortmund, che è alla ricerca di un elemento di spessore per il reparto avanzato.Mandzukic conosce bene la Bundesliga avendoci giocato con il Wolfsburg e il Bayern Monaco. Con i bavaresi ha anche vinto la Champions League segnando in finale proprio contro i gialloneri.

