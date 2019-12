Kulusevski: tra Inter e Atalanta, la terza gode

Dejan Kulusevski sembra più vicino a una permanenza a Parma anche nella seconda metà di questo campionato, proprio come auspicato dal ds crociato Daniele Faggiano.Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', infatti, l'incontro tra Inter e Atalanta avvenuto nella giornata di giovedì non ha dato gli esiti sperati. Secondo la 'Rosea', la società meneghini avrebbe infatti chiesto di poter bloccare il giocatore agli orobici (che ne detengono il cartellino), senza però proporre i 40 milioni di euro che da Bergamo ritengono indispensabili per poter quantomeno imbastire la trattativa.Questo avrebbe frenato l'operazione, che su queste basi potrebbe anche non decollare nel corso dell'inverno, in vista di una possibile futura asta estiva. Con il Parma che, dal suo canto, potrebbe beneficiare di un giocatore che finirebbe il campionato con la maglia che lo ha accompagnato nella sua esplosione.

