Milan, tante opzioni per Rodriguez

Salvo imprevisti, il futuro di Rodriguez sarà lontano dal Milan. A gennaio, il terzino svizzero dovrebbe cambiare squadra, considerato che, in rossonero, non ha più spazio (Pioli gli preferisce sempre Theo Hernandez).Molto stimato da Gattuso, ora tecnico del Napoli, il 27enne esterno svizzero avrebbe diversi estimatori in giro per l'Europa. Il Borussia Dortmund lo starebbe seguendo e, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti anche il Fenerbahce.

