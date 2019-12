Non solo Amrabat: da Verona nuovo obiettivo per il Napoli

Il Napoli continua a guardare al Verona come mercato di riferimento in vista delle trattative da concludere nel prossimo futuro.E così, dopo Amrabat, il club partenopeo ha messo gli occhi su un altro dei giocatori rivelazione degli scaligeri di Juric: si tratta di Amir Rrahmani, difensore classe 1994 che potrebbe ben presto lasciare il Veneto per trasferirsi alle pendici del Vesuvio.L'idea del Napoli è di provare a inserirlo nella stessa trattativa di Amrabat, girando ai gialloblù un assegno da 30 milioni di euro che vada a coprire entrambi i giocatori.

