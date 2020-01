Getafe: porta in faccia a Suso

In un'intervista a TMW, il direttore sportivo del Getafe Angel Torres ha chiuso le porte a Suso: "Non ci interessa. Non è uno dei calciatori che stiamo valutando"."Al momento siamo infatti al completo, abbiamo già fatto le operazioni di mercato che dovevamo e non faremo quindi nient'altro in entrata. Al massimo un centrale difensivo, visto che Cabrera oggi è andato all'Espanyol".Il numero 8 del Milan è stato accostato anche alla Roma ma lo scambio con Under sembra essersi definitivamente arenato.

