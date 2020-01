Si ferma Inglese, il Parma pensa a Esposito

Roberto Inglese si ferma per infortunio, e il Parma non vuole farsi cogliere impreparato.Il nuovo problema fisico del suo centravanti (fermato da una "lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra") sembra aver infatti convinto la dirigenza ducale a sfruttare la finestra di mercato di gennaio per procurarsi un sostituto all'altezza.E secondo 'Sky Sport', le attuali piste vagliate dagli emiliani conducono all'Inter e nello specifico a Sebastiano Esposito: il classe 2002, pupillo di Antonio Conte, potrebbe cambiare casacca per macinare minuti di esperienza utilissimi in vista delle prossime stagioni e la fonte riferisce che il suo agente si è già confrontato con la dirigenza del Parma.

