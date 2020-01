Torino, c'è la fila per Millico

Vincenzo Millico non trova spazio nel Torino di Mazzarri: il tecnico gli preferisce Verdi, non al meglio.Il giovane, che vuole trovare continuità, avrebbe fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Sulle sue tracce c'è da tempo il Parma ma non è da escludere un approdo in Sardegna al Cagliari. Più defilato il Chievo.Al termine della gara contro il Sassuolo Mazzarri si è espresso in questi termini: "Se punterò di più su Millico nel girone di ritorno? Ora vediamo, però è un ragazzo veramente promettente. Deve imparare alcune cose, però è forte".

