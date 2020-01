Moses-Inter, c'è la firma

E' ormai fatta per l'arrivo di Victor Moses all'Inter. Stando a quanto riportato da 'Sky', il 29enne nigeriano, dopo aver superato le visite mediche, ha firmato l'accordo con i nerazzurri all'interno della sede del club, e ora attende il via libera definitivo dal Fenerbahce, squadra per cui aveva giocato in prestito dal Chelsea negli ultimi 12 mesi, per trasferirsi nel capoluogo lombardo.Moses ha già giocato sotto la guida di Antonio conte proprio ai Blues, vincendo nel giro di due stagioni una Premier League e una Coppa d'Inghilterra. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro ed è pronto alla sua prima esperienza in Serie A.

