Inter e Parma al tavolo delle trattative

Inter e Parma, come spesso è capitato in passato, stanno cercando di fare affari insieme. Ma per ora non è stata trovata la quadra.I nerazzurri, che hanno bisogno di un laterale in grado anche di difendere, non mollano la presa su Darmian, che però i ducali vogliono trattenere. Il club emiliano - che ha preso atto del serio infortunio occorso a Inglese - ha a sua volta chiesto Esposito ai meneghini, ricevendo un secco no per il prestito di un elemento che piace molto a Conte. Insomma c'è ancora da lavorare.

