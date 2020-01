Braccio di ferro tra due club per Mandragora

Rolando Mandragora fa gola alla Fiorentina e alla Roma. Il centrocampista dell'Udinese è protagonista, in questi giorni, di una trattativa serrata fra il club friulano e la società gigliata, che vuole rinforzare la propria mediana con un giovane già affermatosi in Serie A, ma nelle ultime ore anche la Roma ha provato a sondare il terreno.Secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', nella tarda serata di giovedì, infatti, i giallorossi hanno pensato proprio al calciatore nato a Napoli e cresciuto nel Genoa per sostituire l'infortunato Diawara. Si attendono ulteriori novità prima della chiusura del mercato invernale.