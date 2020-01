Everton, Ancelotti pesca in Serie A

Conclusa, amaramente, l'avventura a Napoli, Ancelotti sta cominciando a prendere in mano le redini dell'Everton. Per migliorare il valore della rosa dei Toffees, il tecnico italiano starebbe pensando di pescare dalla Serie A.In particolare, Ancelotti avrebbe messo gli occhi su due profili. Il primo risponde al nome di Emre Can, in uscita dalla Juventus. Attenzione anche alla pista Lozano. Il messicano, in difficoltà al Napoli, è approdato al club partenopeo proprio grazie ad Ancelotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Everton

Ancelotti