Fiorentina, la nuova promessa di Rocco Commisso

L'arrivo di Beppe Iachini in panchina e quello di Patrick Cutrone a rinforzare l'attacco hanno rilanciato le ambizioni della Fiorentina, ma il patron gigliato Rocco Commisso non vuole accontentarsi di sporadici risultati positivi. In un'intervista ad Apnews.com, Commisso ha fatto una nuova promessa ai tifosi viola: "Nel futuro ho grandi piani per la Fiorentina, investirò ancora di più"."Il calcio è l’unico sport che mi trasmette passione - ha aggiunto Commisso -. Durante gli anni molte persone volevano che investissi i miei soldi in altre discipline, ma io ho sempre sognato il calcio e l’Italia. Nel 2016, persino prima di comprare i New York Cosmos, mi sono interessato alla Fiorentina, ma per ben due volte le trattative sono fallite"."Nel 2019 la famiglia Della Valle mi ha chiamato, comunicandomi la loro decisione di cedere. In due settimane circa abbiamo preparato le carte e concluso il passaggio di proprietà, un record. È stato un investimento reale e concreto, molto dispendioso" ha poi dichiarato il patron viola.

