Inter: Politano verso Napoli, Llorente nerazzurro

Secondo Sky Sport, Inter e Napoli sarebbero ad un passo dal concludere un doppio affare. Gattuso starebbe per avere a disposizione Politano. Con la Roma fuori dai gioco, l'esterno nerazzurro dovrebbe indossare la casacca del Napoli.Si parla di un prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Contestualmente, Llorente dovrebbe lasciare il Napoli per accasarsi all'Inter e diventare così il vice Lukaku (con conseguente congelamento della trattativa per Giroud).

© RIPRODUZIONE RISERVATA Napoli

Inter