Lecce, in arrivo un rinforzo a centrocampo

Il Lecce è vicinissimo all'ingaggio di Afriyie Acquah, centrocampista in uscita dai turchi dello Yeni Malatyaspor e già visto per diverso tempo nel campionato italiano, con le maglie di Palermo, Parma, Sampdoria, Torino ed Empoli.I giallorossi contano così di rinforzare, con un calciatore esperto e conoscitore del nostro calcio, il proprio centrocampo, garantendo al tecnico Fabio Liverani un'alternativa in più nelle proprie rotazioni.Le parti interessate sono ai dettagli e il calciatore, secondo fonti vicine al club, è già in Salento: si attende solo l'annuncio ufficiale.

