Napoli, nuovo nome per l'attacco

Spunta un nuovo nome, in casa Napoli, tra i possibili rinforzi in attacco: la società partenopea sarebbe interessata al giovane francese Jean Philippe Mateta, attualmente in forza al Mainz 05, club di Bundesliga che lotta per non retrocedere.Secondo quanto riportato da 'Canale 21', il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un attaccante veloce per affiancare Arek Milik, e sarebbe stato convinto dalle prestazioni del francese nel campionato tedesco.Il Napoli vorrebbe acquistarlo già a gennaio come terza punta, per farlo ambientare alle spalle di Milik e Mertens. L'offerta della società azzurra è di circa 20 milioni di euro, i tedeschi ne chiedono 30: si cerca un punto d'incontro.

