Roma, Smalling non pensa al futuro

Anche contro la Juventus, Smalling è stato uno dei migliori in maglia giallorossa. Il difensore inglese è in prestito dal Manchester United e, al momento, non è ancora chiaro se la Roma lo riscatterà (servirebbero 20 milioni di euro).Il 30enne centrale difensivo, nel post match della sfida persa con la Juventus, è stato chiaro: "Futuro? Penso solo al derby". Insomma, Smalling è concentrato solamente sul campo. Sceglierà il suo futuro quando sarà il momento di farlo.

