Spal, Bonifazi torna per restare

Dopo la frenata nella trattativa nella giornata di mercoledì, la trattativa fra Spal e Torino per il trasferimento di Kevin Bonifazi ha ripreso decisamente quota e dall'ambiente estense trapela grande ottimismo per la riuscita della trattativa. I due club si accorderanno per un altro prestito, dopo quelli delle stagioni 2016/17 e 2018/19, ma questa volta la Spal avrà l'obbligo di riscattare il calciatore a fine stagione.Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', la cifra del trasferimento che sarà corrisposta alla scadenza del prestito si aggira attorno ai 12 milioni di euro. Bonifazi, poi, firmerà un contratto quinquennale.