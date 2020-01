Eriksen-Inter, ci siamo: accordo totale con il Tottenham

Il giorno giusto per vedere Christian Eriksen vestire la maglia dell'Inter sembra proprio arrivato.La fumata bianca è arrivata venerdì, quando i dirigenti meneghini e gli intermediari dell'operazione si sono incontrati a Milano, in Viale della Liberazione. Ebbene, ormai tutti gli ostacoli sembrano essere stati superati, e l'operazione potrebbe essere chiusa entro la giornata di lunedì prossimo.Il danese vestirà la maglia nerazzurra con il Tottenham che guadagnerà dall'operazione circa 20 milioni, di cui 18 di parte fissa e il resto tramite alcuni bonus che saranno facilmente raggiunti e superati: accontentati dunque i londinesi, dato che la prima offerta era di 15 milioni più 5 di bonus. Tale cifra sembra dunque essere stata nel frattempo limata al rialzo.Secondo 'SportMediaset', Eriksen potrebbe già arrivare a Milano sabato, e domenica potrebbe presentarsi a San Siro per assistere alle 12:30 a Inter-Cagliari, per il suo primo assaggio di San Siro da effettivo giocatore dei nerazzurri.

