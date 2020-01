Ipotesi Brescia per Lykogiannis

Il Brescia guarda a Cagliari, e proprio dalla Sardegna potrebbe arrivare il suo prossimo rinforzo in vista degli ultimi giorni di trattative a gennaio.In uscita dalla società isolana potrebbe infatti esserci Charalampos Lykogiannis, difensore greco classe 1993 che nei piani di Rolando Maran non sta trovando troppo spazio (è arrivato a 11 presenze tra campionato e Coppa Italia).Ecco perché per lui potrebbe profilarsi un trasferimento in biancoblù, dove raggiungerebbe gli altri due neoacquisti Simon Skrabb e Birkir Bjarnason.

