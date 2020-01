Masiello, arriva l'ultimo giorno all'Atalanta

La lunga avventura di Andrea Masiello all'Atalanta è finita.Il difensore toscano, in nerazzurro dal lontano 2011-2012, non è stato inserito nell'elenco dei convocati di Gian Piero Gasperini in vista della trasferta di sabato sera contro il Torino.Si tratta dell'ultimo indizio che suggerisce la sua imminente partenza: il giocatore effettuerà sabato la sua ultima seduta di allenamento per la Dea, quindi partirà per la Liguria: qui lo attende il Genoa, la cui maglia (già indossata nel 2007) vestirà fino al 2023. L'operazione porterà nelle casse orobiche 2,5 milioni di euro.

