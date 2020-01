Rispunta Mertens: la sua promessa al Napoli

Dries Mertens prova a tranquillizzare il Napoli.Il belga, tra i giocatori più chiacchierati in sede di mercato e accreditati di lasciare la società campana, è fermo per infortunio. Tramite un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram, tuttavia, si è mostrato ai fan mentre si allena e ha aggiunto un messaggio che appare di notevole apertura (o riapertura) ai colori azzurri."Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisioterapisti e lo staff medico per l'aiuto che mi stanno dando per rientrare quanto prima", ha infatti spiegato.

