Il Milan insiste per Florentino

Reduce dalla sofferta vittoria contro il Brescia, il Milan inizia a credere nella rimonta in chiave europea e la dirigenza vuole offrire al tecnico Stefano Pioli un'alternativa in più, a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione: secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i rossoneri hanno intensificato le trattative per portare già a fine gennaio il centrocampista classe 1999 Florentino Luis, conosciuto semplicemente come Florentino.Il portoghese è attualmente legato ai lusitani da un contratto che scadrà nel 2024 e ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, ma negli ultimi tempi non ha trovato molto spazio nell'undici titolare, disputando dal primo minuto due incontri in Champions League e sette in campionato. Il Milan insiste per ottenere un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, mentre la dirigenza del Benfica vorrebbe che il prestito fosse oneroso e comprendesse il riscatto obbligatorio.I rossoneri, però, devono sciogliere nel più breve tempo possibile le riserve del Benfica se vogliono portare Florentino subito a Milano, e non è un caso che il procuratore del calciatore, Bruno Carvalho, abbia incontrato nei giorni scorsi Boban, Maldini e Massara a Casa Milan.

