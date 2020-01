Roberto De Zerbi non molla Duncan

Nonostante le continue voci di mercato e il forte interessamento della Fiorentina, Roberto De Zerbi assicura che non ci sono motivazioni di mercato dietro la scelta di non far giocare Duncan contro la Sampdoria: "Se stesse bene, giocherebbe - ha detto il tecnico neroverde in conferenza stampa -. È uscito dalla partita con il Genoa infortunato e sta lavorando per rientrare."Non è una situazione di mercato, è infortunato" ha insistito l'allenatore del Sassuolo, che spera così di distogliere l'attenzione, almeno per il momento, su uno dei calciatori più positivi della squadra emiliana, almeno per quel che riguarda il girone d'andata.

Fiorentina

Duncan