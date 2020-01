Scambio Psg-Juve, Tuchel dà un nuovo indizio

Paris Saint Germain e Juventus stanno lavorando per portare a termine uno scambio che porterebbe Mattia De Sciglio ai parigini e Layvin Kurzawa in maglia Bianconera. Lo riportano i media francesi, che fanno leva anche sull'ammissione in conferenza stampa dell'allenatore del Psg, Thomas Tuchel."Ho già dato il mio benestare a questo scambio - ha detto l'allenatore dei campioni di Francia - , ma non c'è ancora nulla di deciso tra i club. Ci sono discorsi aperti e la situazione non è ancora chiara, ecco perché Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille".Il laterale, classe 1992, resterà a casa questo fine settimana, in attesa di conferme anche dal versante bianconero.