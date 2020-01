Mertens, l'ipotesi per il futuro è sorprendente

Nei mesi scorsi uno dei giocatori più chiacchierati in casa napoli è stato Dries Mertens.Il belga, specialmente dopo l'ammutinamento dei partenopei, è sttao accostanto anche a Inter e Juventus ma Tuttosport suggerisce un futuro sorprendente per l'attaccante.Pare infatti che Mertens possa rinnovare con il Napoli e rimanere anche dopo la carriera da giocatore, diventando dirigente con la missione di creare un ponte con il Belgio per portare in azzurro i giovani talenti.

