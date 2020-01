Sottil al Sassuolo, brusca frenata dei viola

Brusca frenata per l'approdo di Sottil al Sassuolo.Il centrocampista sarebbe dovuto approdare in neroverde nell'ambito dello scambio con Alfred Duncan ma Pradè ha deciso di bloccare tutto.Il motivo è che il Sassuolo vorrebbe Sottil con la stessa formula del centrocampista ghanese, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Una formula che la Fiorentina non ha intenzione di accettare visto che punta molto sul ragazzo per il futuro.

