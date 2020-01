Il Parma per ora fa muro su Brugman

Scarsamente impiegato da Roberto D'Aversa, che anche domenica non gli ha concesso neppure un minuto contro l'Udinese, ma incedibile, almeno per il momento. Stando a quanto riferito da Sky Sport il Parma avrebbe rimandato al mittente un'offerta per Gaston Brugman: a farsi avanti per il centrocampista uruguaiano sono stati i turchi dell'Antalyaspor.Brugman, classe 1992, prima di approdare in Emilia ha giocato con Pescara, Palermo, Grosseto ed Empoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA parma