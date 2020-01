Torino: Zaza pronto a fare marcia indietro

Il futuro di Simone Zaza è sempre più chiaro.L'esperienza dell'attaccante al Torino è agli sgoccioli e il giocatore potrebbe cambiare casacca già in questa finestra di mercato. Nei giorni scorsi è stato accostato a Sassuolo e Besiktas ma ora sembra essere ad un passo dal ritorno in Spagna, al Villarreal.Zaza avrebbe dato l'ok per il trasferimento e le due società sono a colloquio: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

